Carrozza leggera molto diffusa nell Ottocento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carrozza leggera molto diffusa nell Ottocento.



Soluzione 7 lettere : PHAETON

Significato/Curiosita : Carrozza leggera molto diffusa nell ottocento

Guidano con macchine e non con carrozze e che parlano solo inglese e non tedesco, sono geograficamente molto più diffusi che gli amish del vecchio ordine...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi phaeton (disambigua). il phaéton, a volte italianizzato in faetòn, è un tipo di carrozzeria... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

