Capitale del Principato del Liechtenstein - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitale del Principato del Liechtenstein. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Capitale del principato del liechtenstein

Tedesca: ['lçtntan]), ufficialmente principato del liechtenstein (in tedesco fürstentum liechtenstein, in alemanno förschtatum liachtaschta), è...

vaduz (afi: [fa'dts] oppure [va'duts], pronuncia italiana moderna: /va'du/; in alemanno vadoz) è la capitale del principato del liechtenstein e la...