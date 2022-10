Avere notizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avere notizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : VENIRE A CONOSCENZA

La notizia, al via da lunedì 28 settembre la 33esima... - news, su striscia la notizia. url consultato il 25 settembre 2020. "striscia la notizia" riparte...

Stimolo mentale. la conoscenza è qualcosa di diverso dalla semplice informazione. entrambe si nutrono di affermazioni vere, ma la conoscenza è una particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con avere; notizia; Con le corna all inferno si può avere per capello; avere residenza in un luogo; A base di uova, si rigira per avere ragione; avere intimo piacere; Una pessima notizia inaspettata: doccia __; L Ezio storico presentatore di Striscia la notizia ; Una notizia che si ripresenta dopo un lungo giro; Programma TV: __ la notizia ; Cerca nelle Definizioni