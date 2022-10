C è anche quella abbreviata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è anche quella abbreviata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : USUCAPIONE

Significato/Curiosita : C e anche quella abbreviata

Riforma del rito abbreviato, escludendo il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo; ratio della novella è quella di eliminare...

Di usucapione. ad esempio un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con anche; quella; abbreviata; Bianche zza, chiarore; Uccello anche cenerino; È anche vialone; Elemento chimico anche impoverito; quella da pesca può avere il mulinello; È celebre quella di Trevi; quella di Saqqara è in Egitto; quella gastrica... svuota lo stomaco; La moneta abbreviata con ¥; Esposizione abbreviata ; Una firma abbreviata e illeggibile; Atmosfera... abbreviata ; Cerca nelle Definizioni