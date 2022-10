Vulnerabili e privi d ogni protezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vulnerabili e privi d ogni protezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INDIFESI

Significato/Curiosita : Vulnerabili e privi d ogni protezione

L'ambiente, la mancanza di applicazione spesso impedisce una protezione efficace. tuttavia, la protezione dei tipi di habitat deve tenere conto delle esigenze...

Degli indifesi (en) edizioni e traduzioni di l'impero degli indifesi, su open library, internet archive. (en) edizioni di l'impero degli indifesi, su internet... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

