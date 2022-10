Volare come api - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Volare come api. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIAMARE

Significato/Curiosita : Volare come api

Conosciuta anche come gruppo api, è un'azienda privata italiana attiva nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità con i marchi api e ip. è attiva...

Allo sciamare negli uccelli, al radunarsi in gregge in riferimento alla sciamatura nei tetrapodi e all'aggregazione in banchi per indicare lo sciamare nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con volare; come; Incantesimo per far volare : Wingardium __; Fanno volare i ragazzini nei parchi pubblici; _ Am: faceva volare gli Americani; Fa volare i Russi; come un linguaggio... che andrebbe ripulito; come tra; Autentica come la fede; Città della Magna Grecia nota anche come Velia;