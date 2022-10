Voce dell enciclopedia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voce dell enciclopedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEMMA

Significato/Curiosita : Voce dell enciclopedia

– se stai cercando il concetto di "enciclopedia" in linguistica, vedi enciclopedia (linguistica). l'enciclopedia è un'opera di consultazione che raccoglie...

lemma – in matematica, enunciato che nell'esposizione sistematica di una teoria formale viene presentato come fatto preliminare ad un enunciato di maggiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con voce; dell; enciclopedia; Essere simbolo o portavoce : __ un ideale; La voce più acuta in un uomo; Richiede voce e orecchio; I medici che curano i problemi della voce ; La carne di manzo tipica dell a cucina ebraica; L acido dell a fatica muscolare; Termina a 16 anni: scuola dell __; Torre sacra dell estremo Oriente; Suono dell orologio confettini Ferrero alla menta; La consultatissima enciclopedia di Internet; Era un enciclopedia per ragazzi; Celebre enciclopedia online aperta a contributi; L enciclopedia che sta agli Inglesi come a noi Italiani sta la Treccani; Cerca nelle Definizioni