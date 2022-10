Vino italiano che somiglia allo Champagne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino italiano che somiglia allo Champagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPUMANTE

Significato/Curiosita : Vino italiano che somiglia allo champagne

Cui è destinato l'anime e al contesto in cui appaiono i prodotti. vino o champagne potrebbero essere accettabili in un banchetto o nelle scene al ristorante...

Il vino spumante è un vino caratterizzato da rilevante effervescenza, dovuta ad anidride carbonica disciolta. il termine "spumante" si riferisce allo sviluppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

