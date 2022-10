Vige in inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vige in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Solo in inverno come ora solare (e d'estate adottano utc+3) stati che lo adottano solo in estate come ora legale (in cui d'inverno vige utc+1) in teoria...

L'irradiazione del sole durante il periodo estivo. di converso, il termine ora solare si riferisce all'orario statale usato durante il periodo invernale, quando...