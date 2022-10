Vasta, molto grande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasta, molto grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMPIA

Significato/Curiosita : Vasta, molto grande

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi il grande gatsby (disambigua). il grande gatsby (the great gatsby) è un romanzo di francis scott...

Disambiguazione – se stai cercando l'acronimo usato in ambito medico, vedi ampia. ampia è il terzo album del cantautore italiano ivan segreto, pubblicato dall'etichetta...

Altre definizioni con vasta; molto; grande; vasta parte del mondo; 44, vasta stanza; Grande e vasta cultura; In Gomorra è la moglie di Don Pietro Savasta no; Scarpe di cuoio molto usate in barca; Si dice di pelle molto chiara, quasi trasparente; Come complimenti molto sentiti; In modo molto crudele; Separava la Cina dalla Mongolia: grande __ Cinese; Pappagallo con piumaggio bianco e grande ciuffo; grande confusione; La grande nazione euro-asiatica con capitale Mosca; Cerca nelle Definizioni