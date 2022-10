Vassoio per portare in tavola olive e formaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vassoio per portare in tavola olive e formaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ANTIPASTIERA

Significato/Curiosita : Vassoio per portare in tavola olive e formaggio

e il syrah. quando, rincasando dopo la giornata di lavoro, il commissario non trova niente di preparato, non si perde d'animo e cena a base di olive nere...

Antipasti vengono serviti su piatti da portata o in contenitori specifici: antipastiera, vassoio dotato di scomparti o vaschette; tagliere, in legno usato per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

