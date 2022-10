Lo usa la polizia per trovare tracce di sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo usa la polizia per trovare tracce di sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LUMINOL

Significato/Curiosita : Lo usa la polizia per trovare tracce di sangue

Stesso tempo un esperto forense della polizia scientifica di miami, specializzato nell'analisi delle tracce di sangue. harry, il suo padre adottivo, gli...

Il luminol, (nome iupac 5-ammino-2,3-diidro-1,4-ftalazindione) è un composto chimico utilizzato dalla polizia scientifica per rilevare il sangue, dai... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con polizia; trovare; tracce; sangue; La polizia segreta della Germania nazista; La combatte la polizia ; Un agente di polizia lo è dell ordine; Un azione di polizia ; Nel suo menu si possono trovare i tamales; Ritrovare il sorriso; Un qualcosa difficile da trovare ; Si può trovare sulla pizza; Le tracce dell aratro; Le tracce dell aratro; Abbattuto fino a non lasciare tracce ; Le sue tracce hanno forma di labbra; Carenza di globuli rossi nel sangue ; Vi si conserva il sangue per le trasfusioni; Un risultato delle analisi del sangue ; Piccole masse di sangue rappreso; Cerca nelle Definizioni