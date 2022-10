Urtare, sbattere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Urtare, sbattere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCONTRARE

Significato/Curiosita : Urtare, sbattere

Quest'ultima colpisce sheila con un calcio e sheila finisce a causa di questo per urtare contro un tavolino facendo cadere una lampada. ha quindi inizio un incendio...

Guerra di roma e alba longa, tre fratelli romani (gli orazi) si dovettero scontrare con tre fratelli di alba longa (i curiazi). dei curiazi non sopravvisse... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con urtare; sbattere; Decurtare , levare; La delicatezza di chi sa come non... urtare gli altri; Persuadere urtare ; urtare in mezzo; Si usano per sbattere le uova; Andare a sbattere contro; sbattere gli albumi o la panna; Lo sbattere delle onde; Cerca nelle Definizioni