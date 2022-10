Una pietra preziosa spesso nera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pietra preziosa spesso nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONICE

Significato/Curiosita : Una pietra preziosa spesso nera

(con significato di "pietra preziosa"). il 97% della produzione mondiale di opali è in australia, paese che ne ha fatto la pietra nazionale, segnatamente...

Con il nome di onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con composizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Con il nome di onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con composizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con pietra; preziosa; spesso; nera; Villetta di montagna in legno o pietra fra; La regione toscana con pietra santa e Forte dei Marmi; pietra altamente porosa; Una pietra dura con striature concentriche; Pietra preziosa spesso nera; Pietra preziosa di colore viola; Quella d oro è molto preziosa ; Pietra preziosa azzurrognola; Desiderio improvviso e spesso frivolo; È spesso messo all indice; Periodo di riposo dal lavoro, spesso in viaggio; I legumi che si mettono spesso nel chili; In genera le, ogni animale con due piedi; Vulnera bili e privi d ogni protezione; Senza più difese, vulnera bile; Rimunera re, retribuire;