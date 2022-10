Lo è il re di una nota poesia di Giusti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il re di una nota poesia di Giusti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRAVICELLO

Significato/Curiosita : Lo e il re di una nota poesia di giusti

Giuseppe giusti (monsummano terme, 13 maggio 1809 – firenze, 31 marzo 1850) è stato un poeta e scrittore italiano. appartenente ad una ricca famiglia di proprietari...

Scrisse una versione in versi, col titolo "il re travicello". dalla favola è scaturita "re travicello", un'espressione idiomatica della lingua italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

