Una lunga e stancante camminata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lunga e stancante camminata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SGAMBATA

Significato/Curiosita : Una lunga e stancante camminata

Giovanni sgambati (roma, 28 maggio 1841 – roma, 14 dicembre 1914) è stato un pianista e compositore italiano. nato da padre italiano e da madre inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Porzione di divano su cui si allunga no i piedi; Colubrina a lunga gittata; Primate dal muso allunga to; lunga galleria scavata in un monte; Sciolta e scoordinata come una camminata ; Muovendosi ad andatura più veloce di una camminata ; camminata ritmica di un plotone; Una gradevole camminata ;