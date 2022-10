Una breve visita... e un opera di Bach: __ e fuga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una breve visita... e un opera di Bach: __ e fuga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOCCATA

Significato/Curiosita : Una breve visita... e un opera di bach: __ e fuga

Italiano e quello francese, che approfondì). è considerato uno dei massimi maestri di forme musicali come il canone, la cantata e la fuga. bach nella sua...

Lemma di dizionario «toccata» (en) toccata, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) spartiti o libretti di toccata, su international... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

