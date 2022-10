Una barchetta utile in caso di naufragio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una barchetta utile in caso di naufragio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCIALUPPA

Significato/Curiosita : Una barchetta utile in caso di naufragio

Nave era un bluff, infatti ronin era in realtà fuggito a bordo di una barchetta. nya, l'unica rimasta a terra, cerca di fermarlo con i suoi poteri, ma fallisce;...

Disambiguazione – "scialuppa" rimanda qui. se stai cercando l'imbarcazione di salvataggio, vedi lancia di salvataggio. una lancia è una piccola imbarcazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con barchetta; utile; caso; naufragio; La barchetta dei Moicani; barchetta affusolata; barchetta fluviale; Una veloce barchetta affusolata; Inutile o in eccesso; Vento da nord ovest utile per la navigazione; È inutile spaccarlo in quattro; L angolo utile ad individuare un corpo in cielo; Le conducono i detective per risolvere un caso ; Regione del Caucaso ; Forma di giustizia che considera il caso specifico; Un componente di un grupppo etnico del Caucaso ; La nave Costa che subì il naufragio nel 2012; Residuo d un naufragio ; Dopo un naufragio è prigioniero dei Lillipuziani; Causò il naufragio del Titanic; Cerca nelle Definizioni