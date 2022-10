Tubo per raccogliere e incanalare acqua piovana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tubo per raccogliere e incanalare acqua piovana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRONDAIA

Significato/Curiosita : Tubo per raccogliere e incanalare acqua piovana

Progetto, vedi gronda di genova. disambiguazione – se stai cercando l'area di transizione della laguna di venezia, vedi gronda lagunare. la grondaia è un canale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con tubo; raccogliere; incanalare; acqua; piovana; La fine di un tubo ; tubo elettronico... con la griglia; Accessorio tubo lare per scaldare le mani; Arriva ai fornelli attraverso un tubo ; Nel pc possono raccogliere file; raccogliere qua e la; Un terreno dove si possono raccogliere preziosi tuberi; Si fanno per raccogliere soldi tra amici; Oggetto metallico utile ad incanalare alcuni cavi dell imbarcazione; Come l acqua nella palude; Mammifero di acqua dolce appartenente ai Mustelidi; Maneggiare acqua e farina per fare il pane; Atterraggi di aerei sull acqua ; Circonda un edificio e convoglia acqua piovana ; Serbatoi d acqua piovana ; Depositi per l acqua piovana ; Grande serbatoio per l acqua piovana ; Cerca nelle Definizioni