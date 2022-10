Tribunale che esamina ricorsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tribunale che esamina ricorsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TAR

Significato/Curiosita : Tribunale che esamina ricorsi

I ricorsi straordinari al presidente della repubblica inviati dal cittadino, una sezione del c.d.s. con adunanza di sezione esprime un parere che può...

Nomi dei re con il prefisso tar- sono tutti quenya (tar significa "re supremo"). a partire dal regno del diciottesimo re, tar-calmacil, divenne pratica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con tribunale; esamina; ricorsi; Nei film americani, rimostranza in tribunale ; Decide in tribunale le sentenze; Istituì il tribunale rivoluzionario francese; Un tribunale locale; Rallentatore usato per esamina re una scena; Osservarsi, esamina rsi; Così è anche detto un test su cui cade l esamina to meno preparato; esamina te a fondo; Giudica ricorsi ; Decide su ricorsi ; Può accogliere i ricorsi contro le contravvenzioni; È chiamato ad esprimerei su ricorsi amministrativi;