Tornita in officina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tornita in officina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALESATA

Significato/Curiosita : Tornita in officina

Di 150 centimetri e larghe 50 cm, montate tramite delle flange in ferro pieno tornite appositamente. la vettura è alta 390 cm, lunga 380 cm e larga 250 cm...

Parte inclinata il resto dello strumento avrà diametro costante. i fori alesati sono usati per creare fori con circolarità e dimensione precisi. questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con tornita; officina; Lavora in un officina che ripara auto; Ce ne sono di officina li; Utensili per lavorare in officina ; Tisana ottenuta bollendo piante officina li; Cerca nelle Definizioni