Tiranti per pantaloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiranti per pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BRETELLE

Appropriate, sarebbero stati ritirati pantaloni, gonne e camicie a maniche corte del barrack dress. consiste di pantaloni khaki da caserma (previsti dal programma...

Spesso le bretelle sono elasticizzate per permettersi di allungarsi ed adattarsi a qualsiasi tipo di corporatura. tradizionalmente le bretelle sono parallele... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

