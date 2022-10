Testo o uomo privo di contraddizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Testo o uomo privo di contraddizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COERENTE

Significato/Curiosita : Testo o uomo privo di contraddizioni

Victim of a catch 22", dopo aver elencato altre varie contraddizioni essendo la canzone riferita a un uomo terribilmente incoerente. l'album della band meshuggah...

Per rocce coerenti si intendono dei tipi di rocce compatte, che possono essere rotte solo a martellate, ma in questo caso senza produzione di schegge.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

