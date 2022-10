Termina a 16 anni: scuola dell __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termina a 16 anni: scuola dell __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OBBLIGO

Cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. scuole del primo ciclo di istruzione: scuola primaria (già scuola elementare), della durata di cinque anni, obbligatoria...

obbligo o verità, su filmaffinity. (en) obbligo o verità, su metacritic, red ventures. (en) obbligo o verità, su box office mojo, amazon.com. obbligo...

