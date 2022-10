Lo stesso che leone marino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stesso che leone marino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OTARIA

Significato/Curiosita : Lo stesso che leone marino

L'operazione leone marino (unternehmen seelöwe) era il nome in codice tedesco per l'invasione dell'inghilterra, programmata durante la seconda guerra mondiale...

Il leone marino sudamericano o leone marino meridionale (otaria flavescens, in passato otaria byronia) è un leone marino che vive lungo le coste cilene... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con stesso; leone; marino; Abbandonato a se stesso , trascurato; Lo stesso , come sopra; Ha lo stesso significato di come sopra; È lo stesso di fiammiferi; L urlo del leone ; Scimmia come Rafiki de Il Re leone ; La sconfitta che decretò la fine di Napoleone ; leone marino; Leone marino ; Repubblica di San marino ; Un uccello marino oceanico; Relativo al mondo sottomarino ; Cerca nelle Definizioni