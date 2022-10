Lo Stato nel cuore di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato nel cuore di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VATICANO

Significato/Curiosita : Lo stato nel cuore di roma

Cercando la basilica nel rione castro pretorio, nei pressi della stazione termini, vedi basilica del sacro cuore di gesù (roma). disambiguazione – se...

Disambiguazione – "vaticano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vaticano (disambigua). coordinate: 41°54'14.4n 12°27'10.8e / 41... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con stato; cuore; roma; stato del Sud America con La Paz e Sucre; Chi è in stato di forte alterazione da alcool; Indigenza, stato di necessità economica; stato di tensione cellulare regolato da osmosi; cuore di Noel; L Edmondo che scrisse il libro cuore ; Lo Javier autore del romanzo Un cuore così bianco; Il cuore della sirena; L imperatore roma no detto l Apostata; Famosa piazza roma na; Suddivisioni delle legioni dell esercito roma no; roma nzo di Ende; Cerca nelle Definizioni