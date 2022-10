Ex squadra di E. Di Francesco e A. Gilardino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex squadra di E. Di Francesco e A. Gilardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIACENZA

Significato/Curiosita : Ex squadra di e. di francesco e a. gilardino

francesco lodi (napoli, 23 marzo 1984) è un calciatore italiano, centrocampista del catania. è nato il 23 marzo 1984 a napoli da una famiglia di pescivendoli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piacenza (disambigua). piacenza (ascolta[·info], piaseinsa [pia'zis] in dialetto piacentino)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

