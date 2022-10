Lo sono i tempi lontani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i tempi lontani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REMOTI

Mamuthones in tempi lontani (seppur considerando che la trasmissione di usi e costumi in sardegna è prettamente orale). il wagner non ne parla. secondo lo stesso...

Del termine drone, vedi drone (disambigua). un aeromobile a pilotaggio remoto (apr), noto comunemente come drone, è un apparecchio volante caratterizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Sono portanti in un tempi o; Un locale notturno d altri tempi ; Diede filo da torcere ai Romani ai tempi di Catone; Così sono i tempi difficili; Ballo di tempi lontani ; Brillano lontani ssimi; Un lontani ssimo antenato; Due individui lontani da occhi indiscreti;