Lo sono le seguaci di Ario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le seguaci di Ario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo sono le seguaci di ario

Morire (in croce o in qualsiasi altro modo) i seguaci di ario portarono alle estreme conseguenze le risposte alle tre domande, che avevano in comune...

Greco ortho- "retta" e doxa "opinione") in contrapposizione con quelle "eretiche" dei suoi avversari. ovviamente, nell'accezione negativa, il termine eresia...