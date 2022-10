Sono le prime in Kenya - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono le prime in Kenya. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : KE

Significato/Curiosita : Sono le prime in kenya

le elezioni generali in kenya del 2022 si sono tenute il 9 agosto per eleggere il nuovo presidente e i membri del parlamento nazionale, nonché per eleggere...

Jonathan ke quan, nato ke huy quan (saigon, 20 agosto 1971), è un attore cinematografico statunitense, noto per i suoi ruoli come attore bambino negli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Lo sono i tempi lontani; sono vicine in taxi; Lo sono gli occhi stanchi; Lo sono eventi come Telethon e Live Aid; Movimento per esprime re un pensiero; La esprime chi si sente infastidito; prime lettere d affari; Le prime di Lucca; Popolazione dell Africa stanziata tra kenya e Tanzania; Bagna Uganda, kenya e Tanzania; Lingua ufficiale di kenya , Tanzania e Uganda; Confina a est con la Somalia, a sud con il kenya ;