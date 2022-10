Lo sono gli occhi stanchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli occhi stanchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CERCHIATI

Significato/Curiosita : Lo sono gli occhi stanchi

Pregando dio di cambiare il suo sposo predestinato, fino ad avere gli occhi "stanchi " dal pianto. ^ osservano tali esegeti, al c. 37, come "secondo il...

La a cerchiata, , è certamente il simbolo più conosciuto di tutto il movimento anarchico. il simbolo della a cerchiata (che trae origine dal famoso slogan...

