Sono attenti a mangiar bene e fare sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono attenti a mangiar bene e fare sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALUTISTI

Significato/Curiosita : Sono attenti a mangiar bene e fare sport

fare alto e basso farla da padrone. (fare) a pari e patta / senza vincitori né vinti "pari e patta" proviene dal gergo scacchistico, nello sport sono...

Cinema, ed un ultimo felice matrimonio con lo scrittore william dufty. salutista e vegetariana, swanson espresse con convinzione le proprie idee che condannavano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

