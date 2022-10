Lo sono le arti che includono una funzionalità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le arti che includono una funzionalità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APPLICATE

Significato/Curiosita : Lo sono le arti che includono una funzionalita

Struttura e lo sviluppo dei complessi organici dalla funzionalità similare (sistemi appunto), anche se le singole parti del sistema sono dislocate a distanza...

Servizi. tra le varie scienze applicate compaiono ad esempio la matematica applicata e la fisica applicata. la scienza applicata può anche applicare la scienza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

