Simile al pandoro ma coi canditi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simile al pandoro ma coi canditi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANETTONE

Significato/Curiosita : Simile al pandoro ma coi canditi

Con arancia candita. un dolce dallo stesso nome si produce abitualmente anche a venezia e in altre zone del veneto, ma ha un impasto simile alla focaccia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi panettone (disambigua). il panettone (in lombardo panetùn o panetòn, afi: /pana'to()/, /pana'tu()/... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

