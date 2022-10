Simile alla cipolla, c è quello di Romagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simile alla cipolla, c è quello di Romagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCALOGNO

Significato/Curiosita : Simile alla cipolla, c e quello di romagna

Disambiguazione – "cipolla" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cipolla (disambigua). la cipolla (allium cepa l.) è una pianta bulbosa...

Di cipolle, tra cui appunto lo scalogno, mentre lo scrittore del i secolo columella sostiene le virtù dello scalogno, affermando che questa cipolla è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con simile; alla; cipolla; quello; romagna; simile al pandoro ma coi canditi; Affine, simile ; simile al quartiere ma più piccolo; È simile all arancino a Roma; Relativo alla parte del giorno più buia; Separava la Cina dalla Mongolia: Grande __ Cinese; Nativi americani alla spagnola; La corrente del pittore e scultore Giacomo Balla ; Uno strato della cipolla ; Ortaggio usato nel soffritto con sedano e cipolla ; La cipolla rossa tipica della Calabria; Il ragù di selvaggina a base di vino rosso e cipolla ; quello beta è precursore della vitamina A; quello di Tessalonica venne emesso nel 380; quello dell avaro... è corto; A Xi an, in Cina, c è quello di Terracotta; Repubblica circondata da Emilia romagna e Umbria; Regione storica italiana ora unita con la romagna ; Passo appenninico tra Toscana ed Emilia romagna ; Località turistica dell Emilia romagna ; Cerca nelle Definizioni