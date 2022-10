Servizio di controllo e sicurezza privato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servizio di controllo e sicurezza privato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VIGILANZA

Significato/Curiosita : Servizio di controllo e sicurezza privato

Regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza, laurus robuffo, 2005. luigi mone, l'amministrazione della pubblica sicurezza e l'ordinamento...

vigilanza – nel diritto è sinonimo di controllo di legittimità sugli atti vigilanza – in medicina, fase del lavoro medico all'interno dell'anamnesi vigilanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con servizio; controllo; sicurezza; privato; Prezzo fisso di un servizio ; Vantaggio di un servizio o prodotto ing; La piattaforma streaming del servizio pubblico; Si lascia al cameriere dopo un buon servizio ; Rotazione di un auto fuori controllo ; controllo periodico dell automobile; L emettere saliva fuori controllo dalla bocca; controllo re troppo severo e intransigente; Scatta per sicurezza con sovraccarico di energia; Corpo militare iraniano per la sicurezza interna; In auto sono dotati di cinture di sicurezza ; Documento che attesta la sicurezza di un edificio; Studio medico privato ; Investigatore privato ; Il poliziotto privato fuori della banca; Insegnante privato dell antichità; Cerca nelle Definizioni