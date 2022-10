La serie TV comica con J.D., Turk e il Dr. Cox - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La serie TV comica con J.D., Turk e il Dr. Cox. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCRUBS

Significato/Curiosita : La serie tv comica con j.d., turk e il dr. cox

Sostituito da doug petrie e marco ramirez per la seconda stagione; goddard ha il ruolo di consulente creativo. charlie cox interpreta il protagonista matt murdock...

scrubs - medici ai primi ferri (scrubs) è una serie televisiva statunitense, ideata da bill lawrence e prodotta dal 2001 al 2010. il titolo della serie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

