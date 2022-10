Separava la Cina dalla Mongolia: Grande __ Cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Separava la Cina dalla Mongolia: Grande __ Cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MURAGLIA

Significato/Curiosita : Separava la cina dalla mongolia: grande __ cinese

Un team congiunto cinese-canadese scoprì dei resti di velociraptor nel nord della cina. gli scienziati americani tornarono in mongolia nel 1990 e una spedizione...

Disambiguazione – "grande muraglia" rimanda qui. se stai cercando la struttura dell'universo, vedi grande muraglia (astronomia). la grande muraglia (t, s, chángchéngp)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

