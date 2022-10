Selezioni, vagli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Selezioni, vagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CERNITE

Significato/Curiosita : Selezioni, vagli

Trattamento, a monte del macchinario di vagliatura. macchinari appositi, detti vagli, separano i materiali per pezzatura, attraverso il passaggio tramite uno...

Il cernit è una delle marche d'argilla polimerica più conosciuta in italia. come il fimo, il cernit è una pasta derivata dal petrolio con cui modellare...

Altre definizioni con selezioni; vagli; Accurate selezioni ; selezioni , scelte; selezioni accurate; selezioni tramite estrazioni casuali; Obliterato, passato positivamente al vagli o; Si passa sulla tovagli a una volta finito di mangiare; Negozio in cui si vendono tovagli e e lenzuola; I vagli per la farina; Cerca nelle Definizioni