Scimmia come Rafiki de Il Re Leone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scimmia come Rafiki de Il Re Leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANDRILLO

Significato/Curiosita : Scimmia come rafiki de il re leone

Nipote. alla rupe dei re, le leonesse e rafiki piangono la morte di mufasa e quella (presunta) di simba, ignorando la verità (rafiki mourns). scar sale sul...

Il mandrillo (mandrillus sphinx linneo, 1758) è un primate della famiglia cercopithecidae, le così dette 'scimmie del vecchio mondo'. è una delle due... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Una scimmia senza coda; scimmia del Borneo con una specie di proboscide; Grossa scimmia delle isole del Borneo e Sumatra; Grossa scimmia ; come la mente... libera e svuotata di pensieri; Disgregata, disgiunta... come una brutta frattura; Veneti come Walter Chiari e Licia Colò; Originario della Basilicata... come l Amaro; La sconfitta che decretò la fine di Napoleone ; leone marino; L isola che fu il primo esilio di Napoleone ; Napoleone Bonaparte lo subì a Sant Elena;