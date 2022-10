Scarpe di cuoio molto usate in barca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scarpe di cuoio molto usate in barca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOCASSINI

Significato/Curiosita : Scarpe di cuoio molto usate in barca

Con le frottole!" barca vedi: essere sulla stessa barca barca di soldi sta per una grande quantità di denaro tanto da riempire una barca oppure tanto denaro...

Informali, col tempo i mocassini sono entrati a far parte anche del guardaroba femminile. a inventare gli antenati dei mocassini (penny loafer, in inglese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con scarpe; cuoio; molto; usate; barca; Privo di scarpe ; Famoso proverbio: __ scarpe grosse e cervello fino; Nei piedi e nelle scarpe ; Come le scarpe non uguali; Striscia di cuoio per militari; Il cuoio capelluto staccato per feticcio; È di cuoio nei chepì; Sono di cuoio , di corda o di gomma; Si dice di pelle molto chiara, quasi trasparente; Come complimenti molto sentiti; In modo molto crudele; Orsetto lavatore molto diffuso in America; Paillettes usate per abbellire abiti; usate per afferrare una pentola senza scottarsi; Forbici usate per potare; Le tavole con lettere e simboli usate dagli oculisti; Un imbarca zione di fortuna; Lavoratore imbarca to; Imbarca zione che plana; Rimesse per imbarca zioni;