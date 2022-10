Ha Santiago per capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha Santiago per capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CILE

Significato/Curiosita : Ha santiago per capitale

santiago del cile, o semplicemente santiago (in castigliano santiago de chile; in italiano anche san giacomo del cile), è la capitale e il centro urbano...

Se stai cercando l'artista musicale, vedi il cile. coordinate: 33°s 71°w / 33°s 71°w-33; -71 il cile (in spagnolo: chile) è uno stato situato nell'estremo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con santiago; capitale; Sudamericana di santiago ; Il santiago storica figura del Real Madrid; Uno di santiago ; È di casa al santiago Bernabéu; La grande nazione euro-asiatica con capitale Mosca; La sua capitale è Montevideo; Vi nasce il fiume Vardar la sua capitale è Skopje; La sua capitale è Vilnius; Cerca nelle Definizioni