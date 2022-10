Roditore da casa: porcellino d India, cavia __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roditore da casa: porcellino d India, cavia __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOMESTICA

Significato/Curiosita : Roditore da casa: porcellino d india, cavia __

Intermedio fra i roditori ed i lagomorfi: tale ipotesi, basata sulle analisi degli amminoacidi di porcellino d'india, è stata poi supportata da altri studiosi...

La mosca domestica (musca domestica linnaeus, 1758) è un insetto dell'ordine dei ditteri, appartenente alla famiglia dei muscidi. è in grado di riprodursi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con roditore; casa; porcellino; india; cavia; roditore detto anche castorino; Il roditore detto rat musqué; roditore dalle caratteristiche borse guanciali; Vivacissimo roditore ; Gas usato per cucinare in casa ; Permanenza turistica stanza conviviale della casa ; Il casa to di un don Giovanni; Sezione della casa greca dedicata alle donne; porcellino d india; porcellino d india; Un crostaceo come il porcellino di S. Antonio; Un porcellino ; Celebre mausoleo dell india settentrionale; Gli india ni sui chiodi; Titolo onorifico di alti personaggi india ni; Genere cinematografico con cowboy e india ni; Sono meno care del... cavia le; Dà le uova per il cavia le; __ lime, detto anche limone cavia le; Un ottima varietà di cavia le; Cerca nelle Definizioni