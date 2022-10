Ristorante che vende margherite e quattro stagioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ristorante che vende margherite e quattro stagioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIZZERIA

Significato/Curiosita : Ristorante che vende margherite e quattro stagioni

L'olio d'oliva è d'obbligo. nelle pizzerie al taglio, si vende al pezzo e non a peso come altrove. le varianti tradizionali sono quattro: bianca con il...

La pizzeria è un locale commerciale, adibito alla preparazione e alla vendita della pizza. la vendita della pizza non è un'esclusiva delle pizzerie, poiché... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con ristorante; vende; margherite; quattro; stagioni; Come un tavolo prenotato al ristorante ; Si risona al ristorante ; La lista del ristorante ; Direttore di una sala di ristorante fra; Che si può vende re; vende anche piatti freddi; Sgarbo fatto per vende tta; Un locale che vende merci; Lo è un campo ricoperto di margherite ; Le sue margherite non sono floreali; Come un prato pieno di margherite ; Tulipani, margherite , fresie: fiori __; Sono quattro quelle dei moti di Napoli del 1943; È inutile spaccarlo in quattro ; Sono quattro nella bandiera sarda; quattro pezzi degli scacchi; Si consuma maggiormente nelle stagioni calde; Il mobile che può essere quattro stagioni ; Il compositore de Le quattro stagioni ; Musicò Le quattro stagioni ; Cerca nelle Definizioni