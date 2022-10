Risiedono nella regione di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risiedono nella regione di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VENETI

Significato/Curiosita : Risiedono nella regione di venezia

Significati, vedi venezia (disambigua). venezia (afi: /ve'nttsja/, pronuncia[·info]; venesia [ve'nsja] in veneto) è un comune italiano di 253 595 abitanti...

veneti (disambigua). i veneti, a volte indicati anche come venetici, antichi veneti o paleoveneti per distinguerli dagli odierni abitanti del veneto,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

