Riferire oppure restituire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riferire oppure restituire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIPORTARE

"motore computazionale di conoscenza", che, invece di cercare nel web e restituire una lista di collegamenti ipertestuali (come fa un motore di ricerca)...

Quella di partenza, a una quota più alta. il mezzo tonneau serve per riportare il velivolo in assetto corretto, dopo che a causa del mezzo looping si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con riferire; oppure; restituire; Ricondurre o riferire ; Ha il compito di riferire ; Ascolta per poi riferire ; riferire le vicende; Calzature da sci oppure da trekking; Cattivo come un odore oppure un sapore; Limitate numericamente, oppure non brave; È IVA, oppure di calcio; restituire con un sinonimo; Diritto di restituire un oggetto dopo l acquisto; Somma di denaro da restituire a un istituto; E tenuto a restituire ; Cerca nelle Definizioni