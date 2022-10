Ricurvo verso l interno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricurvo verso l interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONCAVO

Significato/Curiosita : Ricurvo verso l interno

Alti e ricurvi: un ambiente aperto destinato a luogo di ritrovo e conversazione filosofica. un'esedra può anche risaltare da uno spazio vuoto ricurvo in un...

Classica e alle conseguenti discipline quantitative. si chiama angolo concavo l'angolo che contiene i prolungamenti delle semirette (lati) che lo formano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con ricurvo; verso; interno; Ago ricurvo del calzolaio; ricurvo e sporgente; Frutto secco ricurvo simile all arachide; Il bastone ricurvo per l hockey su ghiaccio; Andare verso l alto; Tipo di verso poetico; Raffigurare attraverso tratti e colori; È sempre puntato verso il cielo; Contrasti e divergenze all interno di un partito; L organo interno ... dei coraggiosi; Esplodere... verso l interno ; Area adibita ad alloggio all interno della nave;