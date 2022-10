Relativo alla congregazione fondata da san Paolo della Croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla congregazione fondata da san Paolo della Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PASSIONISTA

Significato/Curiosita : Relativo alla congregazione fondata da san paolo della croce

Fondatore delle congregazioni dei missionari e delle suore di san carlo borromeo (scalabriniani). è stato proclamato beato da papa giovanni paolo ii il 9 novembre...

Bassi, inghilterra, irlanda, australia e nelle americhe. la spiritualità passionista è incentrata sul mistero della passione e morte di gesù vista come manifestazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

