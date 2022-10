Regione storica del Vietnam - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione storica del Vietnam. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Regione storica del vietnam

Etnici in vietnam guerra del vietnam isole del vietnam prostituzione in vietnam province del vietnam regioni del vietnam storia del vietnam altri progetti...

L'annam (in lingua vietnamita: an nam; in lingua cinese: t, annánp, letteralmente "sud pacificato") è una regione storica situata nel territorio dell'odierno...