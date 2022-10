Raro, saltuario, sparso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raro, saltuario, sparso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPORADICO

Significato/Curiosita : Raro, saltuario, sparso

Piano alpino e subalpino è altrettanto interessante. ospita il pino mugo, raro altrove nell'italia centromeridionale. a causa dell'isolamento geografico...

E sporadico o es è una rara forma di radiopropagazione che utilizza le caratteristiche della ionosfera terrestre. considerando che la maggior parte delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con raro; saltuario; sparso; I trentatré che entraro no a Trento trotterellando; Un metallo molto raro per componenti elettronici; Gli ebrei ne fecero uno d oro e l adoraro no; raro nome maschile e santo patrono di Cagliari; Di cielo notturno cosparso di luci; Cosparso di macchie; Cosparso , pervaso; sparso , sprigionato, emanato; Cerca nelle Definizioni